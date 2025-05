Verweij: "Zou heel erg goed zijn als hij naar Ajax zou kunnen"

In de nieuwe aflevering van Kick-off staat AZ centraal, dat zondagavond de play-offs om Europees voetbal won door FC Twente met 3-2 te verslaan. Meerdink scoorde één van de drie doelpunten. "Ik denk dat hij heel veel heeft van een moderne spits", concludeert Verweij.

Hoewel AZ niet snel spelers aan Ajax, PSV of Feyenoord verkoopt, denkt Verweij dat zo’n transfer Meerdink juist zou helpen in zijn ontwikkeling. "Als Meerdink naar PSV, Feyenoord of Ajax zou kunnen, zou dat heel erg goed zijn, omdat dat toch weer een heel andere druk is dan bij AZ", vertelt de Ajax-watcher.

Waar Meerdink nu flink in vorm is, was dat vorig seizoen tijdens zijn verhuurperiode in Arnhem nog niet het geval. "Vitesse is een jaar geleden, dus dat geeft misschien ook aan dat hij in een jaar geweldige stappen heeft gemaakt. Wie weet waar hij over een jaar staat? Ik denk dat het een hele goede spits kan worden", aldus Verweij.