Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"

Niklas Vesterlund en Mika Godts

FC Utrecht heeft zich zondag op bezoek bij Ajax verzekerd van een plek in de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van Ron Jans beleefde daarmee bovendien een extra bijzondere middag/avond in Amsterdam.

De overwinning was voor Jans zijn 273ste als trainer, waarmee hij het record van Bert Jacobs evenaart. “Hij heeft er meer wedstrijden over gedaan, volgens mij ben ik hem dan op doelsaldo voorbij. Dat is toch een leuk weetje”, aldus Jans bij ESPN.

Het duel werd opengebroken door Niklas Vesterlund, die in de 81ste minuut raak kopte. Volgens de verdediger had de staf vooraf al vertrouwen in een sterke slotfase. “We wisten dat Ajax moeite heeft in de laatste dertig minuten van de wedstrijd. Daarom wisten we dat als we goed bleven verdedigen, wij onze kansen zouden krijgen.”

De overwinning in Amsterdam geeft FC Utrecht bovendien vertrouwen richting de play-offs. “Ik denk dat we een goede kans hebben in de play-offs”, besloot Vesterlund.

