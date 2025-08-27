AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'VfL Wolfsburg hakt knoop door over toekomst van Vaclav Cerny'

Bjorn
Vaclav Cerny
Vaclav Cerny Foto: © BSR Agency

Vaclav Cerny heeft duidelijkheid gekregen over zijn toekomst. De oud-speler van Ajax blijft deze transferperiode in de Bundesliga, zo meldt de Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

Cerny zal VfL Wolfsburg deze zomer niet verlaten, verzekert de krant. De 27-jarige vleugelaanvaller werd nog gelinkt aan een terugkeer naar FC Twente. Technisch directeur Jan Streuer bevestigde dat hij geïnformeerd heeft naar de oud-speler van de Tukkers, maar dat de Tsjechisch international momenteel geen optie is voor FC Twente.

Cerny wil namelijk niet opnieuw verhuurd worden. De rechtsbuiten werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Rangers FC en liet een goede indruk achter bij de Schotse topclub. Cerny gaat nu voor zijn kans bij VfL Wolfsburg. Een basisplaats lijkt hij voorlopig niet te krijgen van trainer Paul Simonis. Afgelopen weekend mocht Cerny wel invallen en dus blijft hij een vast onderdeel van het team. Daarnaast wordt er bij Wolfsburg nog rekening gehouden met een mogelijk vertrek van aanvallers Jonas Wind of Mohammed Amoura, wat weer kansen zou bieden voor Cerny. 

