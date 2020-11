Geschreven door Jordi Smit 10 nov 2020 om 11:11

© Proshots

Ajax heeft een financiële inhaalslag gemaakt ten opzichte van de Portugese topclubs, zo blijkt uit onderzoek van Voetbal International. Waar FC Porto en Benfica vier seizoenen geleden nog ruimschoots voorlagen op de Amsterdammers, is dat in de huidige tijd een compleet ander verhaal.

De Nederlandse recordkampioen betaalde zijn spelers in het seizoen 2016/2017 in totaal 55 miljoen euro aan salarissen. Dit bedrag lag bij de Portugezen destijds een stuk hoger. FC Porto keerde zijn spelers volgens het medium jaarlijks een bedrag van 73 miljoen euro uit, terwijl dat bij Benfica zelfs op 75 miljoen euro lag. Hoe anders was dat in het seizoen 2019/2020. Ajax maakte een stijging van 67 procent door, waardoor het 92 miljoen euro naar zijn spelers overmaakte. FC Porto (83 miljoen euro en 14 procent stijging) en Benfica (86 miljoen euro en 15 procent stijging) konden daaraan ruimschoots niet tippen.

2016/17 2019/20 Stijging Ajax 55 miljoen euro 92 miljoen euro 67 procent FC Porto 73 miljoen euro 83 miljoen euro 14 procent Benfica 75 miljoen euro 86 miljoen euro 15 procent

De hoge spelerssalarissen bij de Amsterdammers is goed te verantwoorden, schrijft Voetbal International-journalist Tom Knipping. De omzet van Ajax is namelijk eveneens meegegroeid. Waar Ajax in het seizoen 2016/17 nog een omzet van 118 miljoen euro had, steeg deze tot het seizoen 2019/20 door tot 162 miljoen euro. Het is een stijging van 37 procent. “Wie het meeste geld verdient, kan uiteraard de hoogste bedragen uitgeven aan spelers. De beste ranglijstvoorspellers zijn de uitgaven aan lonen”, aldus Knipping.