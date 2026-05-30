2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
VI-duo laakt Ajax-topkandidaat: "Waanzin, klinkklare onzin"

Míchel Sánchez
Míchel Sánchez

Johan Derksen en René van der Gijp snappen niet waarom Míchel topkandidaat is om trainer van Ajax te worden. Volgens De Snor laat de Raad van Commissarissen het afweten door Jordi Cruijff centraal te stellen en de technisch directeur alle beslissingen te laten nemen.

"Maak het nou eens niet zo moeilijk, joh", begint Van der Gijp in Vandaag Inside. "Dan gaan ze bij Ajax er een neerzetten die net gedegradeerd is met Girona. Die wil helemaal niemand hebben in Spanje", doelt hij op Míchel. "Wij hebben twee trainers: een van Telstar en een van NEC. Daar zitten de stadions vol, omdat ze van dat leuke voetbal spelen. Maar die willen ze liever niet. Dat is te makkelijk."

"Jordi Cruijff kent ze niet", voegt Derksen toe. "Nu hebben ze er een die geen Engels spreekt, alleen Spaans. Onzin, klinklare onzin", is hij stellig over Míchel. "Waanzin", reageert Van der Gijp toe. "De Raad van Commissarissen faalt weer, want die staan alles toe. Jordi is nu weer heilig verklaard, die mag alles beslissen", besluit Derksen.

