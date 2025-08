VI geeft tips: deze Ajax-spelers zijn interessant voor Scorito

VI heeft onderstaande selectie gemaakt, maar in de lijstjes met statistieken zien we ook diverse andere alternatieven voorbij komen. Zo 'scoren' de verdedigers Bart van Rooij (FC Twente), Givairo Read (Feyenoord) en Anton Gaaei (Ajax) relatief hoog qua doelpunten en assists. Op het middenveld zien we ook de namen van Sem Steijn (Feyenoord), Guus Til (PSV), Jakob Breum (Go Ahead Eagles) en Kenneth Taylor (Ajax) als interessante opties.

Dit zijn de belangrijkste tips van Voetbal International per linie:

Keepers: Klaverboer (SC Heerenveen), Jaros (Ajax), Wellenreuther (Feyenoord).

Verdedigers: Chávez (AZ), El Karouani (FC Utrecht), Zagaritis (SC Heerenveen), Wijndal (Ajax)

Middenvelders: Berghuis (Ajax), Smit (AZ), Jensen (AZ), Chery (NEC), Saibari (PSV)

Aanvallers: Pepi (PSV), Vente (SC Heerenveen), Shiogai (NEC).