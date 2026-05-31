2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
VI-journalist ziet Ajax-trainer tekenen: "Op heel korte termijn"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Freek Jansen
Freek Jansen Foto: © BSR Agency

Freek Jansen vindt dat Ajax positief moet kijken naar de lange voorbereiding die het heeft en dat de club de voorrondes in de Conference League moet aanschouwen als oefenpartijen. Ook gaat hij in op de trainerspositie bij Ajax.  

"De selectie moet bij Ajax op orde gebracht worden, maar je speelt in de voorronde van de voorronde van de voorronde van de Conference League. Het zijn geweldige oefenwedstrijden, maar je moet wel resultaat halen", zegt Jansen in de Pak Schaal Podcast.

"Dus eigenlijk is dat heerlijk. Je hebt een maand de tijd richting die wedstrijd en dan heb je een week voor de Johan Cruijff Schaal al een wedstrijd die erom gaat", vindt hij. "Dat is qua voorbereiding heerlijk voor de supporters en spelers."

Om die reden lijkt het er dan ook op dat Girona-trainer Míchel snel gepresenteerd zal worden in Amsterdam. "Ik denk dat er op hele korte termijn witte rook komt. Ze zijn er al maanden mee bezig en hebben gezegd: we wachten netjes totdat de Primera Division voorbij is", weet hij.

"Dat is allemaal voorbij, dus ik verwacht dat het heel snel komt. Vorig jaar was het ook rond deze tijd. Het is tegenwoordig bijna jaarlijks, want Maurice Steijn was ook begin juni", besluit hij. 

