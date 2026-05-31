VI-journalist ziet Ajax-trainer tekenen: "Op heel korte termijn"

Freek Jansen vindt dat Ajax positief moet kijken naar de lange voorbereiding die het heeft en dat de club de voorrondes in de Conference League moet aanschouwen als oefenpartijen. Ook gaat hij in op de trainerspositie bij Ajax.

"De selectie moet bij Ajax op orde gebracht worden, maar je speelt in de voorronde van de voorronde van de voorronde van de Conference League. Het zijn geweldige oefenwedstrijden, maar je moet wel resultaat halen", zegt Jansen in de Pak Schaal Podcast.

"Dus eigenlijk is dat heerlijk. Je hebt een maand de tijd richting die wedstrijd en dan heb je een week voor de Johan Cruijff Schaal al een wedstrijd die erom gaat", vindt hij. "Dat is qua voorbereiding heerlijk voor de supporters en spelers."