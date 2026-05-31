VI-journalist ziet Ajax-trainer tekenen: "Op heel korte termijn"
Freek Jansen vindt dat Ajax positief moet kijken naar de lange voorbereiding die het heeft en dat de club de voorrondes in de Conference League moet aanschouwen als oefenpartijen. Ook gaat hij in op de trainerspositie bij Ajax.
"De selectie moet bij Ajax op orde gebracht worden, maar je speelt in de voorronde van de voorronde van de voorronde van de Conference League. Het zijn geweldige oefenwedstrijden, maar je moet wel resultaat halen", zegt Jansen in de Pak Schaal Podcast.
"Dus eigenlijk is dat heerlijk. Je hebt een maand de tijd richting die wedstrijd en dan heb je een week voor de Johan Cruijff Schaal al een wedstrijd die erom gaat", vindt hij. "Dat is qua voorbereiding heerlijk voor de supporters en spelers."
Om die reden lijkt het er dan ook op dat Girona-trainer Míchel snel gepresenteerd zal worden in Amsterdam. "Ik denk dat er op hele korte termijn witte rook komt. Ze zijn er al maanden mee bezig en hebben gezegd: we wachten netjes totdat de Primera Division voorbij is", weet hij.
"Dat is allemaal voorbij, dus ik verwacht dat het heel snel komt. Vorig jaar was het ook rond deze tijd. Het is tegenwoordig bijna jaarlijks, want Maurice Steijn was ook begin juni", besluit hij.
VI-journalist ziet Ajax-trainer tekenen: "Op heel korte termijn"
Ajax-speler krijgt lof: "Kan Virgil van Dijk opvolgen in Oranje"
Mika Godts en Ajax-huurling halen Team van het Seizoen van ESPN
'Ajax weet waar het aan toe is en weet marktwaarde Youri Baas'
Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"
'Ajax kan Kaplan met een flink verlies verkopen na interesse'
'Ajax denkt aan de komst van zeer groot talent van Fenerbahçe'
'Ajax krijgt serieuze concurrentie in strijd om Dani Ceballos'
'Oscar Gloukh ziet transferwaarde afnemen na eerste seizoen Ajax'
Opvallend idee: "Ik zou Tadic altijd als assistent-trainer halen"
Maduro over zoektocht naar trainer: "Ik denk dat hij dat wel kan"
Oud-Ajacied Bazoer eerlijk over carrière: "Ik heb veel meegemaakt"
Ajax-jeugdspeler verlaat club en tekent bij Eredivisie-ploeg
Ajax-supportersclub: "Indien het gebeurt, beraden we ons op acties"
'Ajax legt concreet aanbod neer voor Wolfsburg-smaakmaker'
Rafael van der Vaart looft zijn zoon: "Hij geeft elke dag alles"
Verweij merkt op: "Hij neemt daar geen genoegen mee bij Ajax"
VI-duo laakt Ajax-topkandidaat: "Waanzin, klinkklare onzin"
Weghorst krijgt lof: "Volkomen logisch dat Koeman hem meeneemt"
'Ajax-F-side en druk op oud-bestuurders: nieuwe details onthuld'
Ajax bijna bovenaan in ranglijst eigen jeugdspelers in hoofdmacht
'Ajax wil Deens toptalent, maar kent gigantisch veel concurrentie'
Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"
VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma
Bouwman ruikt kansen: "Ik hoop dat volgend jaar mijn jaar wordt"
'Kluivert krijgt sneer na piemel-video': "Helemaal niet slim"
Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"
Johan Inan tipt Jordi Cruijff: "Feyenoord als voorbeeld nemen"
Ex-Ajacied floreert: "Ze gebruikten hem niet op de juiste manier"
Derksen en Driessen niet eens over Weghorst: "Vier jaar verder"