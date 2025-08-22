Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax transfers & geruchten

'VI komt met duidelijk geluid over Ajax-terugkeer Nemanja Gudelj'

Max
bron: Voetbal International
Nemanja Gudelj
Nemanja Gudelj Foto: © Pro Shots

Nemanja Gudelj is vooralsnog niet concreet in beeld bij Ajax. De oud-middenvelder van de club werd gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam. 

Volgens Voetbal International is Sevilla niet happig om Gudelj deze zomer te laten vertrekken. De 33-jarige Serviër is aanvoerder van de club en wordt beschouwd als uithangbord. Zijn contract loopt nog tot medio 2026, maar Sevilla wil Gudelj graag langer behouden.

Ajax zoekt de laatste dagen van de transferperiode nog naar een nieuwe zes. Meerdere namen kwamen voorbij, waaronder die van Gudelj. De club uit Amsterdam lijkt echter nog niet met de international gesproken te hebben. 

