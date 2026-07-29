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VI onthult: Dit is de reden waarom de transfer van Kaplan klapte

Amber
bron: Voetbal International
Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan Foto: © BSR Agency

De voorgenomen overstap van Ahmetcan Kaplan naar NEC gaat voorlopig niet door. Niet de onderhandelingen tussen Ajax en de Nijmegenaren, maar een blessure van de verdediger blijkt de reden achter het afketsen van de transfer, meldt Voetbal International.

NEC had Kaplan na zijn sterke huurperiode graag definitief willen vastleggen. In eerste instantie vormde de vraagprijs van Ajax nog een obstakel, maar beide clubs waren volgens VI inmiddels op weg naar een oplossing waardoor een transfer mogelijk leek.

Een knieblessure gooit echter roet in het eten. NEC is op zoek naar een verdediger die direct beschikbaar is met het oog op de voorrondes van de Champions League, maar Kaplan kan die rol op dit moment niet vervullen. De Turkse verdediger staat voorlopig aan de kant en is daardoor niet inzetbaar voor de Gelderse club.

Daarmee komt er een einde aan de gesprekken en niet vanwege een gebrek aan overeenstemming tussen Ajax en NEC, zoals eerder werd gemeld. De situatie is een tegenvaller voor beide clubs.

Voor Kaplan lijkt er in Amsterdam geen toekomst meer te liggen. De 23-jarige verdediger heeft nog een contract tot medio 2027 bij Ajax.

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