VI sluit Ajax-transfer niet uit: Bestempeld als 'mogelijk vertrek'

VI heeft zowel het scenario uitgewerkt voor Ajax mocht hij blijven, maar ook het scenario geschetst mocht hij wel uit Amsterdam vertrekken. "Blijft Hato, dan staat Heitinga voor een interessante keuze. Volgt hij het oordeel van voorganger Farioli en blijft hij het negentienjarige talent als linksback gebruiken? Of ziet de voormalige centrumverdediger toch een rol in de as voor Hato?"

In dat laatste geval zou er op links achterin opnieuw een plekje vrijkomen, waar het niet uitgesloten wordt dat Ajax in eigen club kijkt. "Owen Wijndal krijgt daar voorlopig een nieuwe kans. Hij werkte in het seizoen 2022/23 al samen met Heitinga en beschikt in theorie over veel kwaliteiten die Ajax zoekt op die positie. Dat is ook waarom Farioli hem kansen bleef geven. Het is er de afgelopen jaren alleen veel te weinig uitgekomen. Het is nu aan Wijndal zelf om te bewijzen dat hij wél een betrouwbare back voor dit Ajax kan zijn."