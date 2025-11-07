Kick-off
Victor Osimhen zocht Remko Pasveer na duel op: "Hij is oud..."

Arthur
bron: Ziggo Sport
Remko Pasveer en Victor Osimhen
Remko Pasveer en Victor Osimhen Foto: © Pro Shots

Victor Osimhen had lovende woorden voor Ajax na de Champions League-wedstrijd van woensdagavond. De spits van Galatasaray benadrukte vooral de rol van doelman Remko Pasveer, die hij uiteindelijk drie keer wist te passeren.

"Een mooie wedstrijd", zegt de Nigeriaan voor de camera van Ziggo Sport. "Op enig moment hadden zij het momentum. Wij zijn hier vorig seizoen ook geweest in de Europa League, dus we wisten wat we hier konden verwachten." In januari dit jaar won Ajax nog met 2-1, waardoor Galatasaray gewaarschuwd was. "Ajax is geen makkelijke tegenstander. Ze hebben een eigen identiteit en ze spelen als een team. Ik moet Ajax complimenten geven. We wisten dat het oorlog zou worden als we hier terug zouden komen."

"Je moet op de toppen van je kunnen zijn wanneer je tegen Ajax speelt, zeker in dit soort stadions met luide fans", weet hij. "Wij waren er klaar voor en ik wil onze fans ook bedanken voor hun steun. Deze overwinning is enorm belangrijk om onze doelstelling in de Champions League te halen."

Osimhen opende na ongeveer een uur spelen de score. Hij ontving een scherpe voorzet van Leroy Sané, dook achter verdediger Josip Sutalo en kopte van dichtbij binnen. "Als ik voor het doel kom, anticipeert hij altijd. Ik moest doen alsof ik voor hem wilde komen en daarna teruggaan om achter hem te komen. Voordat de bal kwam, kon hij niet weten waar ik was."

"Het was een moeilijk doelpunt, maar Leroy heeft dit soort passes in huis. Hij weet waar ik zal komen en legt de bal er neer. Het was een geweldige goal en een prachtige assist van Leroy", aldus Osimhen, die later nog tweemaal Pasveer wist te passeren vanaf elf meter.

