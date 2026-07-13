Victor Vlam verklapt: "Hij kan geen topclub meer krijgen..."
De woordenstrijd tussen Victor Vlam (52) en Tim Hofman (38) duurt voort. Nadat de mediadeskundige kritiek uitte op een recente uitzending van BOOS, reageerde Hofman op X door hem een 'nitwit' te noemen. In De Oranjezomer gaat Vlam opnieuw in op de kwestie en herhaalt hij zijn bezwaren.
De discussie draait om een BOOS-uitzending over profvoetballer en oud-speler van FC Utrecht Redouan El Yaakoubi. Volgens Vlam is de uitzending onvoldoende zorgvuldig samengesteld. Hij stelt dat Hofman had moeten vermelden dat hij eerder betrokken was bij een concurrerend bijlesbedrijf.
"Ik best wel kritiek gehad op Hofman. Hij heeft vorig jaar Redouan El Yaakoubi keihard aangepakt. Eigenlijk kan je zeggen dat zijn leven verwoest is, want hij kan geen topclub meer krijgen en er zijn opdrachtgevers die zich hebben teruggetrokken. Hij zou de nieuwe Siewert zijn, maar het probleem is dat de reportage van Tim Hofman niet zo goed in elkaar zit. Daar kan je vraagtekens bij zetten. Als je iemand zo aanpakt, dan moet je zorgvuldig zijn. Tim heeft een heel leger van mensen die achter die jongen aan gaan, dan moet je zorgvuldig zijn. El Yaakoubi zou fraude plegen met zijn bijlesschool, maar Tim Hofman blijkt het gezicht te zijn en had aandelen in zijn eigen bijlesschool, waardoor hij een concurrent aanpakt. Dan denk ik bij mezelf: dat had je moeten melden. Dat is extreem onzorgvuldig."
Hofman weersprak die kritiek en stelde dat hij niets heeft verzwegen. Daarbij noemde hij Vlam op X een 'nitwit'. Die reactie schiet bij de tafelgasten van De Oranjezomer in het verkeerde keelgat. "Als je gelijk met 'nitwit' begint, dan denk ik ook: dan verberg je misschien iets", vindt Rutger Castricum.
Vlam laat zich daardoor niet afremmen en herhaalt zijn kritiek op Hofmans werkwijze. "Ik vind Tim best wel een grote prutser als journalist, eerlijk gezegd", zegt hij. "Hij moet zorgvuldig te werk gaan, want hij heeft gewoon allerlei mensen wier leven hij aan het verwoesten is."
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