VIDEO | 90-jarige oma teleurgesteld; Ajax-avond valt in het water

De Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen duurde zondagavond slechts een paar minuten. Het duel werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Even later werd de wedstrijd voor een tweede keer om dezelfde reden stilgelegd en uiteindelijk definitief gestaakt.

Dinsdagmiddag wordt het duel alsnog uitgespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA. Op sociale media gaan verschillende video's rond van Ajax-supporters die teleurgesteld naar huis moeten, nadat de wedstrijd maar vijf minuten had geduurd.

Vooral een 90-jarige oma gaat viraal op sociale media. Zij ging met haar kleinzoon naar de wedstrijd, maar kon – zonder veel voetbal te hebben gezien – alweer vroeg huiswaarts. "Geen wedstrijd gezien, wel een vuurwerkshow", aldus de kleinzoon. Gelukkig kon zijn oma er uiteindelijk wel om lachen.