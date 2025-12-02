Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

VIDEO | 90-jarige oma teleurgesteld; Ajax-avond valt in het water

Joram
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen Foto: © MTB-Photo

De Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen duurde zondagavond slechts een paar minuten. Het duel werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Even later werd de wedstrijd voor een tweede keer om dezelfde reden stilgelegd en uiteindelijk definitief gestaakt.

Dinsdagmiddag wordt het duel alsnog uitgespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA. Op sociale media gaan verschillende video's rond van Ajax-supporters die teleurgesteld naar huis moeten, nadat de wedstrijd maar vijf minuten had geduurd.

Vooral een 90-jarige oma gaat viraal op sociale media. Zij ging met haar kleinzoon naar de wedstrijd, maar kon – zonder veel voetbal te hebben gezien – alweer vroeg huiswaarts. "Geen wedstrijd gezien, wel een vuurwerkshow", aldus de kleinzoon. Gelukkig kon zijn oma er uiteindelijk wel om lachen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax-supporters in de ArenA

Supportersvereniging Ajax: "Goedwillende fans lijden hieronder"

0
Marciano Vink

Vink sceptisch over mogelijke Ajax-aanwinst: "Dat weet ik niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 FC Utrecht 14 6 21
6 Ajax 13 4 20
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 13 0 20
9 Fortuna Sittard 14 -2 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd