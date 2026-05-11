VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA

FC Utrecht won zondag met 1-2 op bezoek bij Ajax. In de laatste seconden sloeg Mike van der Hoorn toe in de Johan Cruijff ArenA. Dat zorgde voor juichende FC Utrecht-supporters, maar niet alleen in het uitvak...

Enkele supporters uit de Domstad hadden een plek op de andere tribunes weten te bemachtigen. Toen Van der Hoorn de 1-2 binnen kopte, konden zij het niet laten om te juichen. Dat viel totaal verkeerd bij de Ajax-supporters die vlakbij zaten. De FC Utrecht-aanhangers werden woest toegesproken door de Ajacieden.