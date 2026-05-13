VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'
De beruchte aanvaller Deyverson, die bij AFC Ajax nog wel eens voor frustratie zorgde, is tegenwoordig actief in Ecuador. Ook daar blijft de 35-jarige spits opvallend aanwezig, niet alleen met doelpunten, maar ook met zijn gedrag binnen en buiten het veld.
Voor Ajax-fans is zijn naam niet vergeten sinds 2020, toen hij met Getafe CF in de Europa League een rol speelde in het uitschakelen van de Amsterdammers. Destijds trof hij zelfs doel tegen Ajax en maakte hij het duel op zijn eigen, theatrale manier compleet.
Sinds afgelopen winter staat Deyverson onder contract bij LDU Quito, waar hij na een stroeve start steeds beter in vorm raakt. In de nacht van maandag op dinsdag liet hij zich opnieuw gelden met twee treffers op bezoek bij Mushuc Runa, de club van oud-Vitesse-aanvaller Renato Ibarra.
Opvallend was vooral de manier waarop hij zijn doelpunten vierde. Na zijn eerste goal (de 0-2) richtte hij zich met een “stilte”-gebaar tot het thuispubliek. Slechts enkele minuten later scoorde hij opnieuw, waarna hij juist verontschuldigend gebaren maakte richting dezelfde supporters, alsof hij de eerdere provocatie wilde nuanceren.
Uiteindelijk won LDU Quito met 1-3, mede dankzij de inbreng van de voormalig Ajax-plaaggeest. Deyverson werd in januari transfervrij opgepikt door de Ecuadoriaanse topclub en lijkt daar steeds meer zijn draai te vinden, na eerdere periodes bij onder meer Palmeiras, Cuiabá, Atlético Mineiro en Fortaleza in Brazilië.
VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'
Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"
Clasie baalt en wil Ajax voorbij in Eredivisie: "Met alle respect"
Mika Godts wint fraaie troffee met zijn treffer tegen NAC Breda
'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"
"Mislopen van Europees voetbal kan genezend werken voor Ajax"
"Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen"
'Míchel ziet Ajax niet zitten': "Club in Engeland of Duitsland"
Godts strijdt met vier collega's om titel 'Speler van het Jaar'
Van der Gijp: "Onbegrijpelijk dat Ajax die jongen niet koopt"
Hans Kraay jr.: "Ik zie in hem geen baas van het grote Oranje"
Blind en Veltman terug naar Ajax? "Hij is niet nieuwe Sneijder"
Ajax welkom in Volendam: "Drukke periode voor de schoonmakers"
'Ajax wil Sven Mislintat-scenario voorkomen': "Financieel pijn"
Brouwers strijdbaar: "Ajax-thuis leeft altijd bij onze supporters"
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"