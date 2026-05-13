VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'

De beruchte aanvaller Deyverson, die bij AFC Ajax nog wel eens voor frustratie zorgde, is tegenwoordig actief in Ecuador. Ook daar blijft de 35-jarige spits opvallend aanwezig, niet alleen met doelpunten, maar ook met zijn gedrag binnen en buiten het veld.

Voor Ajax-fans is zijn naam niet vergeten sinds 2020, toen hij met Getafe CF in de Europa League een rol speelde in het uitschakelen van de Amsterdammers. Destijds trof hij zelfs doel tegen Ajax en maakte hij het duel op zijn eigen, theatrale manier compleet.

Sinds afgelopen winter staat Deyverson onder contract bij LDU Quito, waar hij na een stroeve start steeds beter in vorm raakt. In de nacht van maandag op dinsdag liet hij zich opnieuw gelden met twee treffers op bezoek bij Mushuc Runa, de club van oud-Vitesse-aanvaller Renato Ibarra.