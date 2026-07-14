VIDEO | Ajax deelt heerlijke beelden van Míchel: 'Farioli-vibes'

Dat Míchel een fanatieke coach is, blijkt wel uit de video die Ajax dinsdagmiddag deelde. Op de beelden is te zien hoe de Spanjaard zijn team luidkeels aanstuurde vanaf de kant in het duel tegen AEK Larnaca.

Ajax richtte een camera gedurende het duel op Míchel. Met name Jorthy Mokio kreeg aanmoedigende teksten te horen vanaf de zijlijn. De video is in korte tijd al vaak bekeken door Ajax-fans. Ze reageren positief op de fraaie beelden. "Farioli-vibes", luidt een van de reacties.

Ajax won uitelindeijk met 1-0. Woensdag spelen de Amsterdammers de volgende oefenwedstrijd tegen het Duitse VfL Bochum. De aftrap op De Toekomst is om 17.00 uur.