Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
VIDEO | Ajax-fan kent élke uitslag: "Het is echt heel gek"

Rik Engelbertink
bron: Voetbalzone
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

De uitslagen van álle Ajax-wedstrijden weten sinds 2008? Het zal niet veel fans lukken. Voetbalzone trad echter in gesprek met een fan die wel een héél eind kwam.

"Als je vijf wedstrijden noemt, weet ik zeker dat ik er vier goed heb", zegt de fan tegenover de camera van Voetbalzone. Ajax tegen NAC 13 september 2009: de eerste vraag. "6-0", antwoordt de fan stoïcijns. Het blijkt correct. 30 september 2014 Ajax tegen Apoel Nicosia: "1-1", wederom is het goed.

Ajax-PSV op 30 januari 2008? Ditmaal twijfelt hij: "Het was of 0-0 of 0-2. Maar volgens mij verloren we hem met 0-2." Wederom is het correct. Roda JC Ajax op 7 februari 2018? "2-4? Je zou denken dat ik hier trots op ben, maar het is eigenlijk schandalig. Mijn vriendin volgt dit account ook, dus ik denk dat ik echt de lul ben thuis. Het is heel gek, maar ik onthoud het ofzo."

Daarna de laatste vraag. Zondag 15 maart 2015: SC Heerenveen - Ajax. Direct antwoordt de fan: "2-4". Dat is fout. Het antwoord is 1-4. "In die wedstrijd scoorde Milik twee keer", zegt de fan. Ook dat is correct. 

