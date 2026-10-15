Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax supporters en sfeer

VIDEO | Ajax-fans aangevallen in Split: bijna zestig aanhoudingen

Bjorn
Ongeregeldheden in Split
Ongeregeldheden in Split Foto: © Hooligans.cz

Het was afgelopen nacht onrustig in Split op de avond voor de Conference League-wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax. De Kroatische politie heeft volgens Kroatische media maar liefst 57 supporters aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. 

Ajax-fans worden opgepakt in Split
Ajax-fans in Split aangevallen: "Wapens en bivakmutsen" (video's) Lees ook

Op beelden is te zien dat een groep van zo'n 150 leden van de harde kern van Hajduk Split is zoek is naar Ajax-supporters in de Kroatische stad. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Volgens de Kroatische media zijn er geen gewonden gevallen.

Het is niet duidelijk of er ook supporters van Ajax zijn aangehouden. Een dag eerder werden wel achttien Ajax-fans opgepakt, omdat zij wapens bij zich zouden hebben op een terras in Split. Ajax speelt donderdagavond om 18.45 uur tegen Hajduk Split.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Hajduk Split!

Ajax speelt donderdag de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax-supporters opgepakt in Kroatië: politie treft wapens aan'

0
Lees meer:
Ajax supporters en sfeer Het laatste Ajax Nieuws Ajax Video's
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

VIDEO | Ajax-fans aangevallen in Split: bijna zestig aanhoudingen

Janssen blikt terug op verloren titelstrijd met Ajax: "Het kolkte"

Brandt over eerste maanden bij Ajax: "Dat is nieuw voor mij"

Hajduk-trainer García niet bang voor Ajax: "Het zijn geen aliens"

Voormalig Ajax-speler verdient nu 935 euro: "Daar leef ik van"

Gullit onthult opvallende voorkeur Ajax-vrienden: "Dan Feyenoord"

Michel geeft update over blessure van Adingra: "We denken dat..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws