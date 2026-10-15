VIDEO | Ajax-fans aangevallen in Split: bijna zestig aanhoudingen

Het was afgelopen nacht onrustig in Split op de avond voor de Conference League-wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax. De Kroatische politie heeft volgens Kroatische media maar liefst 57 supporters aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split.

Op beelden is te zien dat een groep van zo'n 150 leden van de harde kern van Hajduk Split is zoek is naar Ajax-supporters in de Kroatische stad. De politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Volgens de Kroatische media zijn er geen gewonden gevallen.

Het is niet duidelijk of er ook supporters van Ajax zijn aangehouden. Een dag eerder werden wel achttien Ajax-fans opgepakt, omdat zij wapens bij zich zouden hebben op een terras in Split. Ajax speelt donderdagavond om 18.45 uur tegen Hajduk Split.