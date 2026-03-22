VIDEO | Ajax-fans betreden snelweg om spelersbus uit te zwaaien

Ajax trapte om 14.30 uur af op bezoek bij Feyenoord. Een paar uur eerder werden de spelers al langs de snelweg aangemoedigd door supporters van de Amsterdamse club. Dat ging zelfs zo ver dat een groep over de vangrail klom en de snelweg betrad. De bus van Ajax kon er nog omheen, maar het verkeer daarachter werd even stilgelegd.