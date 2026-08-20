VIDEO: Ajax-fans en fans van FC Sion op de vuist in Zwitserland
Ajax-fans en fans van het Zwitserse FC Sion zijn donderdagavond met elkaar op de vuist gegaan. Dat valt te zien op beelden van voetbal-ultras.
Op de beelden zijn groepen fans van Ajax aan de rechterkant te zien en fans van Sion links. Uiteindelijk besluiten de fans van de Amsterdammers zich terug te trekken.
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VIDEO: Ajax-fans en fans van FC Sion op de vuist in Zwitserland
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