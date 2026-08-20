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VIDEO: Ajax-fans en fans van FC Sion op de vuist in Zwitserland

Rik Engelbertink
Ajax fans op de vuist met fans van FC Sion
Ajax fans op de vuist met fans van FC Sion Foto: © VoetbalUltras

Ajax-fans en fans van het Zwitserse FC Sion zijn donderdagavond met elkaar op de vuist gegaan. Dat valt te zien op beelden van voetbal-ultras.

Op de beelden zijn groepen fans van Ajax aan de rechterkant te zien en fans van Sion links. Uiteindelijk besluiten de fans van de Amsterdammers zich terug te trekken.

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