VIDEO | Ajax-huurling Hlynsson haalt verwoestend uit voor Sparta

Na de 63ste minuut stond het al 3-0 voor Sparta, en in de slotminuten kwam daar dus nog een vierde doelpunt bij. Het was een huurling van Ajax die de kers op de taart schoot. Kristian Hlynsson haalde namelijk verwoestend uit en droeg met zijn prachtige goal bij aan de dik verdiende overwinning.

Sparta blijft, ondanks deze grote overwinning, op de zestiende plaats staan in de Eredivisie. De Spangenaren lopen wel drie punten in op concurrent Willem II, dat vijftiende staat. Het gat tussen de nummer zestien Sparta en de nummer vijftien Willem II is nu nog maar een punt. Sparta staat nu wel zes punten voor op RKC, dat op de zeventiende plaats staat, wat goed is voor degradatie.