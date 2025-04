VIDEO | Ajax op grotere achterstand door curieuze goal FC Utrecht

Rodríguez ging op doelman Matheus af en via Hato ging de bal over de doelman heen. Kaplan leek de bal echter via de paal uit het doel te werken. De VAR greep echter in en constateerde dat de bal al over de lijn was. De treffer kwam op naam van Rodríguez, maar Hato was verantwoordelijk voor een raar effect aan de bal, waardoor de bal erin vloog.