Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

VIDEO | Ajax pauzeert wedstrijd in minuut 34 voor eerbetoon Nouri

Cherine
Mohammed Nouri
Mohammed Nouri Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdagavond een historische nederlaag geleden op eigen veld tegen Excelsior. Tot dit duel hadden de Amsterdammers nog nooit verloren van de Rotterdammers in Amsterdam. Interim-trainer Fred Grim blijft met nul punten achter na de 1-2 nederlaag.

Ondanks de nederlaag was er een bijzonder moment in de Johan Cruijff Arena. Na 34 minuten werd het spel stilgelegd om aandacht te besteden aan het rugnummer van Abdelhak Nouri.

Scheidsrechter Joey Kooij legde het spel stil, waarna massaal applaus opklonk vanaf de tribunes. Ook de familie Nouri, aanwezig in het stadion, klapte zichtbaar geëmotioneerd mee.

Op de stadionschermen verscheen de boodschap Laat liefde zien. Het duel werd door Ajax officieel omgedoopt tot Nouri Charity Match, onderdeel van het project 34Nouri. De Abdelhak Nouri Foundation wil hiermee meer hartveilige plekken in Nederland creëren, onder andere door 34 AED’s te plaatsen door het hele land.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Peter Bosz in Breda

Bosz brengt bezoek aan Nouri: "Het was moeilijk hem zo te zien"

0
Kenneth Taylor

Ajax zoekt verklaring na nederlaag: "Dit is klote voor iedereen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Abdelhak Nouri
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd