VIDEO | Ajax pauzeert wedstrijd in minuut 34 voor eerbetoon Nouri

Ajax heeft zaterdagavond een historische nederlaag geleden op eigen veld tegen Excelsior. Tot dit duel hadden de Amsterdammers nog nooit verloren van de Rotterdammers in Amsterdam. Interim-trainer Fred Grim blijft met nul punten achter na de 1-2 nederlaag.

Ondanks de nederlaag was er een bijzonder moment in de Johan Cruijff Arena. Na 34 minuten werd het spel stilgelegd om aandacht te besteden aan het rugnummer van Abdelhak Nouri.

Scheidsrechter Joey Kooij legde het spel stil, waarna massaal applaus opklonk vanaf de tribunes. Ook de familie Nouri, aanwezig in het stadion, klapte zichtbaar geëmotioneerd mee.

Op de stadionschermen verscheen de boodschap Laat liefde zien. Het duel werd door Ajax officieel omgedoopt tot Nouri Charity Match, onderdeel van het project 34Nouri. De Abdelhak Nouri Foundation wil hiermee meer hartveilige plekken in Nederland creëren, onder andere door 34 AED’s te plaatsen door het hele land.