VIDEO | Ajax-shirt in brand gestoken door Feyenoord-supporters

Feyenoord-supporters staken hun ploeg op een hart onder de riem richting De Klassieker tegen Ajax. Op sociale media leidde echter één actie tot ophef: enkele fans verbrandden een shirt van de aartsrivaal.

Het Legioen zette de Rotterdammers op scherp met zang en vuurwerk in aanloop naar de clash in de Johan Cruijff Arena. Het verbranden van het Ajax-shirt zorgde daarbij voor veel rookontwikkeling en trok negatieve reacties.

De actie kon op weinig waardering rekenen, mede door antisemitische leuzen. Eén Ajax-aanhanger reageerde gevat: "Toch bedankt voor de honderd euro." Een ander: "En zelf vol in de rook staan." Ook onder Feyenoord-fans was kritiek te horen: "De moeite en het geld die je ook neemt om zo’n ding aan te schaffen ervoor. Allemaal in de clubkas van hullie hè."