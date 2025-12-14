Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

VIDEO | Ajax-shirt in brand gestoken door Feyenoord-supporters

Cherine
Feyenoord-supporters
Feyenoord-supporters Foto: © MTB-Photo

Feyenoord-supporters staken hun ploeg op een hart onder de riem richting De Klassieker tegen Ajax. Op sociale media leidde echter één actie tot ophef: enkele fans verbrandden een shirt van de aartsrivaal.

Het Legioen zette de Rotterdammers op scherp met zang en vuurwerk in aanloop naar de clash in de Johan Cruijff Arena. Het verbranden van het Ajax-shirt zorgde daarbij voor veel rookontwikkeling en trok negatieve reacties.

De actie kon op weinig waardering rekenen, mede door antisemitische leuzen. Eén Ajax-aanhanger reageerde gevat: "Toch bedankt voor de honderd euro." Een ander: "En zelf vol in de rook staan." Ook onder Feyenoord-fans was kritiek te horen: "De moeite en het geld die je ook neemt om zo’n ding aan te schaffen ervoor. Allemaal in de clubkas van hullie hè."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jerdy Schouten tegen Heracles

Schouten heeft voorkeur bij De Klassieker: "Overwinning van Ajax?"

0
Fred Grim

'Fred Grim krijgt grip bij Ajax': "Hij pakt echt de managerrol"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd