VIDEO | Ajax-supporter zwaar mishandeld na ruzie om gratis sjaal

De politie is op zoek naar twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de zware mishandeling van een Ajax-supporter. Het incident vond in januari plaats na de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en zou zijn begonnen vanwege een gratis Ajax-sjaal.

Na de wedstrijd op 17 januari liep een groep van drie Ajax-supporters in de omgeving van de Johan Cruijff Arena. Het drietal werd aangesproken door twee mannen, van wie één een sjaal wilde hebben die rondom de wedstrijd gratis was uitgedeeld.

Een van de supporters kwam vervolgens op de grond terecht, waarna de sjaal van zijn nek werd getrokken. "Ik wil er één voor mijn kinderen", zou de man volgens het slachtoffer hebben gezegd. Vervolgens ging het tweetal er met de sjaal vandoor.