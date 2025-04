VIDEO | Ajax-target laat weer eens een glimp van zijn klasse zien

Zondag stond Real Valladolid tegenover Osasuna, in een duel waarin de thuisploeg ondanks hun situatie vol voor de punten ging. Hoewel Valladolid zo goed als zeker is van degradatie, toonden spelers als Raul Moro dat de ploeg nog vechtlust heeft. De 22-jarige aanvaller liet zich gelden met een knappe goal: hij versnelde langs Flavien Boyomo en bleef oog in oog met de keeper ijzig kalm.

Toch mocht het niet baten; Valladolid ging met 2-3 onderuit. Ajax was in de winterstop nog dicht bij het aantrekken van Moro, maar door een blessure en stroeve onderhandelingen ketste de deal af. De rechtsbuiten staat nog steeds op het lijstje in Amsterdam, terwijl ook PSV interesse in hem heeft. Moro ligt nog tot medio 2028 vast bij Valladolid.