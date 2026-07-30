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VIDEO: Ajax verslaat Vojvodina door magische hattrick Gloukh

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Oscar Gloukh maakt een hattrick
Oscar Gloukh maakt een hattrick Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich op donderdagavond op simpele wijze geplaatst voor de volgende voorronde van de Conference League. In de Johan Cruijff ArenA werd de 1-4 voorsprong die de Amsterdammers al hadden op FK Vojvodina verdedigd en uitgebreid.

De Amsterdammers wonnen het duel met de Serven in haar eigen stadion namelijk met 3-1. Dorde Crnomarkovic zorgde in de 40ste minuut nog voor een verrassing door de 0-1 te maken, maar via Klaassen stelde Amsterdam nog voor rust orde op zaken door de 1-1 te maken.

Na rust was het Oscar Gloukh die een show voor het Amsterdamse publiek verzorgde. Met een geweldige uithaal zette hij Ajax in de 52ste minuut op voorsprong. Zijn tweede schoot hij op magistrale wijze met de buitenkant van zijn voet in de linkerhoek. De derde goal schoot Gloukh keihard in de touwen na goed voorbereidend werk van Edvardsen.

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