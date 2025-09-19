VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

Ajax Vrouwen gaat vrijdag de koker in bij de loting voor de tweede en laatste voorronde van de UEFA Women's Europa Cup. De Amsterdammers wonnen donderdagmiddag met 2-0 van Sturm Graz. In eigen huis was de ploeg van Anouk Bruil ook al met 2-0 te sterk voor de Oostenrijkers.

Bruil voerde in het Anton Koch Stadion Hollenegg enkele wijzigingen door. Zo maakte Amber Visscher haar debuut en stonden onder meer Jade van Hensbergen, Joëlle Smits en Ranneke Derks in de basis bij Ajax. Ajax Vrouwen liet vorige week al weten te vrezen voor een slecht veld in Oostenrijk en dat werd donderdag werkelijkheid. Op het knollenveld in Bad Schwanberg waren de Amsterdammers alsnog de betere partij.

Zo waren er kansen voor onder meer Derks, Van Koppen, Danique Tolhoek en Joëlle Smits. Goals werden er niet gemaakt, al was Visscher er op slag van rust dicht bij. De corner van de vleugelverdedigster belandde uiteindelijk op het aluminium. Vlak na de pauze was het wel raak voor Ajax Vrouwen. Tolhoek maakte de 0-1. Na iets meer dan een uur spelen viel de beslissing. Van Egmond werkte binnen na een vrije trap.

Daardoor won Ajax Vrouwen met 2-0 en plaatst het zich voor de volgende voorronde van de UEFA Women's Europa Cup. Wie het daarin treft, wordt vrijdag duidelijk.

Scoreverloop:

52' 0-1 Danique Tolhoek

63' 0-2 Bo van Egmond

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Visscher (58' Van Oosten), Noordermeer (68' Den Turk), Van de Velde, De Klonia (46' Noordman), Van Hensbergen, Smits, Spitse (58' Colin), Derks (46' Van Egmond), Tolhoek, Van Koppen