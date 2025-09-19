AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Ajax Vrouwen

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

Amber
bron: Ajax1

Ajax Vrouwen gaat vrijdag de koker in bij de loting voor de tweede en laatste voorronde van de UEFA Women's Europa Cup. De Amsterdammers wonnen donderdagmiddag met 2-0 van Sturm Graz. In eigen huis was de ploeg van Anouk Bruil ook al met 2-0 te sterk voor de Oostenrijkers.

Bruil voerde in het Anton Koch Stadion Hollenegg enkele wijzigingen door. Zo maakte Amber Visscher haar debuut en stonden onder meer Jade van Hensbergen, Joëlle Smits en Ranneke Derks in de basis bij Ajax. Ajax Vrouwen liet vorige week al weten te vrezen voor een slecht veld in Oostenrijk en dat werd donderdag werkelijkheid. Op het knollenveld in Bad Schwanberg waren de Amsterdammers alsnog de betere partij.

Zo waren er kansen voor onder meer Derks, Van Koppen, Danique Tolhoek en Joëlle Smits. Goals werden er niet gemaakt, al was Visscher er op slag van rust dicht bij. De corner van de vleugelverdedigster belandde uiteindelijk op het aluminium. Vlak na de pauze was het wel raak voor Ajax Vrouwen. Tolhoek maakte de 0-1. Na iets meer dan een uur spelen viel de beslissing. Van Egmond werkte binnen na een vrije trap.

Daardoor won Ajax Vrouwen met 2-0 en plaatst het zich voor de volgende voorronde van de UEFA Women's Europa Cup. Wie het daarin treft, wordt vrijdag duidelijk.

Scoreverloop:
52' 0-1 Danique Tolhoek
63' 0-2 Bo van Egmond

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk, Visscher (58' Van Oosten), Noordermeer (68' Den Turk), Van de Velde, De Klonia (46' Noordman), Van Hensbergen, Smits, Spitse (58' Colin), Derks (46' Van Egmond), Tolhoek, Van Koppen

Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Anouk Bruil en Sonny Silooy

Trainerswissel bij Ajax? "Eén interview en meer zinnigs dan Heitinga"

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
