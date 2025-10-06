Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
VIDEO | Antony gaat finaal door het lint in duel met Espanyol

Arthur
Antony gaat door het lint richting tegenstander
Antony zorgde zondag voor ophef tijdens het La Liga-duel tussen Real Betis en Espanyol. De Braziliaanse aanvaller verloor volledig zijn zelfbeheersing nadat hij tegenstander Pere Milla met een duw in de rug naar de grond had gewerkt. Vervolgens schoot hij de bal bewust nog eens tegen zijn opponent aan, waarna de gemoederen hoog opliepen in het RCDE Stadium.

Toen Milla verhaal kwam halen, reageerde Antony met wilde armgebaren. Even later kreeg hij ook nog een woordenwisseling met Espanyol-aanvoerder Javi Puado. De scheidsrechter greep in en bestrafte de voormalig Ajacied met een gele kaart.

Ondanks het incident wist Real Betis de 1-2 voorsprong vast te houden en de drie punten mee naar huis te nemen.

