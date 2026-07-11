VIDEO: Baas haalt Berghuis neer; aanvaller reageert geïrriteerd

Ajax is in Garderen zeker niet lichtjes aan het trainen. Steven Berghuis kreeg tijdens een partijspel een tik van Youri Baas. De aanvaller reageerde daar boos op.

Uit beelden van Ajax TV die op X worden gedeeld is op te maken dat Berghuis direct de bal grijpt nadat hij neer werd gehaald. Daarna kijkt hij bepaald niet lieflijk naar Bos, waarna Jorthy Mokio bij Berghuis langsgaat om hem weg te trekken.

Trainer Míchel fluitte daarop ook. "Oké, oké!", roept de Spaanse trainer. "It's good, Youri, it's good!". Baas reageert verder niet op de situatie.