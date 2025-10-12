14 minuten met
Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
VIDEO| Babel na pensioen trefzeker: "Het voelt als heel lang"

Thomas
bron: X (voorheen Twitter)
Ryan Babel namens Liverpool
Ryan Babel namens Liverpool Foto: © Pro Shots

Ryan Babel liet zaterdag zien dat hij het voetballen nog lang niet verleerd is. In het vriendschappelijke duel tussen de Chelsea Legends en Liverpool Legends was de 38-jarige oud-Ajacied de matchwinner op Stamford Bridge. Met een karakteristieke treffer vanaf links bezorgde hij de Liverpool Legends de 0-1 overwinning.

"Het is niet lang geleden dat ik met pensioen ben gegaan, maar het voelt als heel lang", reageerde Babel na afloop op de officiële kanalen van Liverpool. "De wedstrijd bracht veel herinneringen terug natuurlijk. Scoren en de dopamine van een doelpunt vieren met teamgenoten en fans", aldus de voormalig aanvaller, die onder meer uitkwam voor Ajax, Liverpool en Galatasaray.

Babel speelde in totaal 142 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 30 doelpunten maakte en 20 assists gaf. Na zijn goal eerde Babel op gepaste wijze Diogo Jota, die eerder dit jaar om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Hij vierde zijn treffer met het bekende Baby Shark-gebaar, dat Jota vaak gebruikte. "Het was een goed moment, absoluut", zei Babel daarover.

Ryan Babel
