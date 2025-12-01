VIDEO | 'Beelden opgedoken hoe vuurwerk stadion in komt bij Ajax'

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag al na zes minuten definitief stilgelegd. Vanaf de F-Side werd tot twee keer toe vuurwerk op het veld gegooid, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis besloot dat de veiligheid van de spelers niet langer te garanderen was. De vraag die nu boven de markt hangt: hoe kon zoveel vuurwerk toch het stadion binnenkomen, terwijl Ajax juist aanvullende veiligheidsmaatregelen had genomen? Zo werden onder andere speurhonden ingezet rond de betreffende vakken.

Op videobeelden is te zien dat al gefouilleerde Ajax-supporters een nooddeur openden voor anderen. Deze groep kon zo de controle eenvoudig ontwijken en ongehinderd richting de tribune lopen.

Ajax reageerde later op de eigen website met een uitgebreid statement. De club benadrukt dat er veel is gedaan om deze avond te voorkomen. "De toeschouwers die in het bewuste deel van het stadion waren, zijn gefouilleerd. Ook zijn honden ingezet om vuurwerk op te sporen, zowel in het stadion voordat het openging, als bij de instroom van de toeschouwers."