Ajax Video's
VIDEO | Berghuis niet blij met grensrechter: "Beetje persoonlijkheid"
Steven Berghuis in Groningen Foto: © Pro Shots
Steven Berghuis richtte zich zaterdag na zijn wissel even tot de grensrechter. De aanvaller van Ajax was duidelijk niet te spreken over de arbitrage.
Toen Berghuis naar de kant werd gehaald tikte hij de grensrechter op zijn schouder. "Hé, wel een beetje persoonlijkheid hé?", zo sneerde de speler van Ajax. Trainer Fred Grim riep zijn speler direct tot de orde: "Niet doen, niet doen."
Berghuis leek niet blij vanwege een moment vlak daarvoor. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük een doeltrap aan FC Groningen, maar volgens Berghuis had Ajax nog een corner moeten krijgen. De grensrechter leek die mening ook toebedeeld, maar werd overruled door Gözübüyük.
