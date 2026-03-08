Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

VIDEO | Berghuis niet blij met grensrechter: "Beetje persoonlijkheid"

Max
bron: ESPN
Steven Berghuis in Groningen
Steven Berghuis in Groningen Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis richtte zich zaterdag na zijn wissel even tot de grensrechter. De aanvaller van Ajax was duidelijk niet te spreken over de arbitrage. 

Toen Berghuis naar de kant werd gehaald tikte hij de grensrechter op zijn schouder. "Hé, wel een beetje persoonlijkheid hé?", zo sneerde de speler van Ajax. Trainer Fred Grim riep zijn speler direct tot de orde: "Niet doen, niet doen."

Berghuis leek niet blij vanwege een moment vlak daarvoor. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük een doeltrap aan FC Groningen, maar volgens Berghuis had Ajax nog een corner moeten krijgen. De grensrechter leek die mening ook toebedeeld, maar werd overruled door Gözübüyük. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Politie bij het stadion van FC Groningen

VIDEO | 'Fans FC Groningen bekogelen Ajax-supporters met stenen'

0
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille

VIDEO | Oud-Ajax-keeper beschoten met vuurwerk door eigen fans

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties