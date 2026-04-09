VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"

Sander van der Eijk geeft geel aan Steven Berghuis Foto: © MTB-Photo

De wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (1-2) stond zaterdagavond onder leiding van Sander van der Eijk. De scheidsrechter werd extra gevolgd door camera's van ESPN. Dat leverde unieke beelden op.

Duidelijk is dat er tijdens de wedstrijd veel communicatie tussen het arbitrale viertal en de VAR. Ook de spelers van beide ploegen praten veel met de arbiter. Zo is Ramiz Zerrouki het niet eens met een hoekschop voor Ajax: "Nee, hij raakt 'm niet aan! Sander, honderd procent", zegt de middenvelder van FC Twente. Aanvoerder Bart van Rooij haalt Zerrouki vervolgens weg, wat de Van der Eijk en de VAR wel kunnen waarderen.

Alle doelpunten worden ook door de VAR gecheckt. Bij de goals van FC Twente is al snel duidelijk dat alles klopt. Bij de gelijkmaker van Wout Weghorst kan er sprake zijn van buitenspel. "Ik heb even een lijn nodig. Momentje", klinkt het vanuit Zeist. Daarna blijkt er geen sprake te zijn van buitenspel. 

Ook valt op dat Ajax-verdediger Youri Baas tot tweemaal toe zijn shirt kapot heeft. Bij het eerste moment haalt hij een nieuw shirt. "Geef hem gewoon de tijd", adviseert de VAR. Van der Eijk tegen Baas: "Ik geef je de tijd, ze gaan hem nu halen. Dus als we even een beetje tijdrekken, dan kun je 'm gelijk wisselen. We tellen dit bij." 

Even later heeft hij opnieuw een gat in zijn shirt. De VAR geeft Van der Eijk advies: "Het is met name Lammers die vooral zijn armen daarin gebruikt." Van der Eijk schreeuwt vervolgens naar Lammers: "Sam, niet vasthouden! Kijk naar zijn shirt." Bij het eerstvolgende duel fluit de arbiter voor een overtreding van Lammers tegen Baas.

Als Daan Rots na een overtreding op Lucas Rosa een gele kaart krijgt op advies van assistent-scheidsrechter Stefan de Groot, bemoeit aanvoerder Van Rooij er zich even mee: "Hij gaat niet dood, hoor."

Een paar minuten krijgt ook FC Twente-verdediger Stav Lemkin een gele kaart. Ajax-aanvaller Mika Godts vond dat de Israëliër niet meer op het veld had moeten staan. "Hij moest al rood hebben. Daar was hij ook te laat", reageert de Belg tegenover Van der Eijk. 

Steven Berghuis wordt eveneens op de bon geslingerd na een overtreding en het wegschieten van de bal. "Wat moet je nou dan? Niet zo kinderachtig!", zegt de aanvoerder van Ajax. Van der Eijk heeft zijn woordje klaar: "Jij moet niet zo kinderachtig doen." Berghuis is nog niet klaar. "Dat is toch kinderachtig wat je doet? Weet je hoeveel man hier zitten?" Mika Godts duwt Berghuis weg: "Hij weet niet beter."

Godts meldt zich even later ook bij de scheidsrechter na een lichte overtreding en wordt gemaand weg te gaan. "Wat ga weg? Maar waarom is het daar geen overtreding en daar wel? Dat wil ik gewoon vragen", aldus Godts. Volgens Van der Eijk was er zeker sprake van een overtreding. "Als je honderd scheidsrechters vraagt, wordt er honderd keer gefloten." 

Godts is nog niet klaar: "Dus als je op doel schiet is er niks? Staat dat in een boek?" Het laatste woord is voor Van der Eijk: "Zeker, ik zal 'm opsturen naar je. Hij is heel lang, 130 pagina's, 17 regels."

