VIDEO | Brian Brobbey vervult hoofdrol in 2e elftal Sunderland

Brian Brobbey heeft woensdagavond zijn eerste doelpunt gemaakt sinds zijn overstap van Ajax naar Sunderland. Hoewel de Nederlandse spits nog niet scoorde voor het eerste elftal, was hij wel trefzeker voor het tweede team in de Premier League International Cup.

Dit toernooi, dat twee jaar geleden door Jong PSV werd gewonnen, is bedoeld voor tweede elftallen en bestaat voor de helft uit Engelse beloftenteams en voor de andere helft uit beloftenelftallen uit Europa. In dat kader stonden Sunderland Onder-21 en Anderlecht Onder-21 tegenover elkaar in het Stadium of Light.

Het duel tussen de beloften kwam enkele dagen na Chelsea - Sunderland, waarin Brobbey voor het eerst een assist gaf. Hij zette Chemsdine Talbi in staat om te scoren, waardoor Sunderland met 1-2 won op Stamford Bridge.

In de Premier League International Cup zorgde Brobbey zelf voor een treffer. "Ik kreeg de bal in relatief veel vrijheid op de rand van het strafschopgebied, legde hem goed en vond vervolgens de rechterhoek met een laag schot", aldus de spits. Het doelpunt viel in de twaalfde minuut en zette Sunderland op 1-0. Het duel eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Brobbey speelde 61 minuten mee.

Sinds zijn overstap naar Sunderland heeft Brobbey nog geen basisplek in de Premier League gekregen. De achtvoudig Oranje-international viel vier keer in en kwam in totaal 72 minuten in actie tegen Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United en Chelsea.