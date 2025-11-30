Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

Max

Brian Brobbey was zaterdag weer van grote waarde voor Sunderland. De voormalig Ajacied maakte de winnende goal tegen Bournemouth (3-2). Ook Bertrand Traoré kwam tot scoren. 

Sunderland stond na een kwartier al 0-2 achter tegen Bournemouth, maar kwam direct na rust weer op gelijke hoogte na een doelpunt van Bertrand Traoré, nadat Enzo Le Fée voor rust nog de aansluitingstreffer wist te maken. Invaller Brobbey was twintig minuten voor tijd belangrijk met de winnende goal voor Sunderland, dat op een knappe vierde plek blijft staan. 

Brobbey moet het vooral met invalbeurten doen bij de Engelse club, maar is nu na de wedstrijd tegen Arsenal opnieuw belangrijk met een treffer. 

Gerelateerd:
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 14 -1 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd