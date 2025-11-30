Ajax Video's
VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland
Brian Brobbey was zaterdag weer van grote waarde voor Sunderland. De voormalig Ajacied maakte de winnende goal tegen Bournemouth (3-2). Ook Bertrand Traoré kwam tot scoren.
Sunderland stond na een kwartier al 0-2 achter tegen Bournemouth, maar kwam direct na rust weer op gelijke hoogte na een doelpunt van Bertrand Traoré, nadat Enzo Le Fée voor rust nog de aansluitingstreffer wist te maken. Invaller Brobbey was twintig minuten voor tijd belangrijk met de winnende goal voor Sunderland, dat op een knappe vierde plek blijft staan.
Brobbey moet het vooral met invalbeurten doen bij de Engelse club, maar is nu na de wedstrijd tegen Arsenal opnieuw belangrijk met een treffer.
