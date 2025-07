VIDEO | Clubloze Ziyech laat zien voetballen niet te zijn verleerd

Hakim Ziyech laat zien dat hij het voetballen nog altijd niet is verleerd. Op beelden is te zien hoe de oud-speler van Ajax zijn conditie op peil houdt tijdens een partijtje met vrienden.

Na zijn vertrek bij Al Duhail in Qatar zit de creatieve aanvaller annex middenvelder momenteel zonder club. In zijn loopbaan droeg de 32-jarige linkspoot onder meer het shirt van FC Twente, Ajax, Chelsea en Galatasaray. Begin 2025 maakte hij de overstap naar Al Duhail, maar zijn verblijf in het Midden-Oosten bleef van korte duur. Ziyech is inmiddels transfervrij.

