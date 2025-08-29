AD Voetbalpodcast
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
VIDEO | Danny Blind loopt weg bij live-uitzending Ziggo: "Doei!"

Arthur
bron: Ziggo
Danny Blind loopt weg tijdens de uitzending
Danny Blind loopt weg tijdens de uitzending Foto: © Ziggo

Danny Blind verliet woensdagavond nog vóór het einde van de uitzending de studio van Ziggo Sport. De voormalig trainer van Ajax had weinig zin om naar het slot van presentator Wytse van der Goot te luisteren. Die besloot de uitzending af te sluiten door alle 36 deelnemende clubs van de Champions League op te sommen.

Tijdens de avond werden de laatste kwalificatiewedstrijden voor het miljoenenbal gespeeld. Blind verzorgde samen met Van der Goot de analyses van de duels. Toen duidelijk werd welke 36 teams zich hadden geplaatst voor de groepsfase, koos de presentator ervoor ze allemaal één voor één op te noemen. Dat bleek voor Blind een brug te ver.

Nadat Van der Goot zes clubs had genoemd, greep Blind in. "Vind je het vervelend als ik alvast ga?", vroeg de oud-verdediger van onder meer Ajax en Sparta Rotterdam. De presentator reageerde laconiek: "Ga jij lekker maar alvast. Dankjewel en tot de volgende keer." Daarop stond Blind op en verliet daadwerkelijk de studio. "Doei, Danny", was nog te horen.

