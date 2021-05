Geschreven door Jessica Westdijk 03 mei 2021 om 09:05

Ajax pakte zondagmiddag de 35e landstitel en dat werd uiteraard gevierd. Het was feest in de kleedkamer: David Neres keek duidelijk te diep in het glaasje, Erik ten Hag waagde een dansje en het was ook feest op het parkeerdek met de supporters. Bekijk de beelden nog eens terug: