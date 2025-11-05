VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
VIDEO | Davy Klaassen emotioneel na interview met het clubkanaal

Gijs Kila
bron: Ajax
Een emotionele Davy Klaassen
Een emotionele Davy Klaassen Foto: © Screenshot/X

Davy Klaassen, inmiddels een boegbeeld van Ajax, liet zijn emoties de vrije loop tijdens een interview met het clubkanaal. De middenvelder werd verrast met een eerbetoon rondom zijn unieke prestatie: hij is de Ajacied met de meeste Europese wedstrijden achter zijn naam.

Klaassen kwam inmiddels al 79 keer in actie in Europa namens Ajax, verspreid over de Europa League en Champions League. Reden genoeg voor de club om hem uitgebreid in het zonnetje te zetten. In een speciaal samengestelde video kwamen diverse (oud-)ploeggenoten én zijn vrouw aan het woord met persoonlijke boodschappen.

"Mooi om te zien dat mensen zulke lieve dingen zeggen", reageert Klaassen geëmotioneerd, nadat hij boodschappen zag van onder meer Siem de Jong, Amin Younes, Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim. De oprechte woorden van zijn collega’s maakten duidelijk hoeveel Klaassen betekent binnen én buiten het veld.

Een bijzondere boodschap kwam van Joël Veltman, oud-Ajacied en tegenwoordig verdediger bij Brighton. "Mensen weten dit niet, maar ik noem je altijd Sjaakie en nooit Davy, omdat ik denk dat jij de nieuwe mister Ajax wordt", aldus Veltman. "Je bent hard op weg."

De warme woorden raakten Klaassen zichtbaar. "Er zijn heel veel jongens waarmee ik een goede band heb in het voetbal en dat is niet altijd vanzelfsprekend. Maar ik vind het heel belangrijk om een teamgevoel te hebben. Jongens waarderen dat want buiten het voetbal ben je ook een mens. Het doet me goed."

Davy Klaassen
