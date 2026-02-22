VIDEO | Dick Schreuder is woest in ArenA en gooit met waterfles

Na afloop werd Schreuder enigszins cynisch gefeliciteerd met het punt. "Nou, ik ben eigenlijk niet echt blij. Ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en ik had liever drie punten gehad. Bij een paar standaardsituaties – kopballen van Ahmetcan Kaplan bijvoorbeeld – hadden we misschien wat meer geluk kunnen hebben", zei de trainer bij ESPN.

"In de eerste helft maakt hun keeper ook een goede redding. Volgens mij stapt Youri Regeer één keer goed terug. Al met al ben ik wel tevreden over wat ik heb gezien", aldus de NEC-coach. Waarom hij zo boos was? "Het ging meer om het moment vlak voor tijd, dat je denkt: zorg dat je geen counter tegen krijgt. Daar reageerde ik op. Maar als ik nu terugkijk, ben ik vooral trots op de ploeg. Op hoe we met elkaar bezig zijn en dat we bovenin blijven meedraaien."