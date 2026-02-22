Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

VIDEO | Dick Schreuder is woest in ArenA en gooit met waterfles

Amber
bron: ESPN
Dick Schreuder
Dick Schreuder Foto: © BSR Agency

Dick Schreuder was zichtbaar ontevreden na het 1-1 gelijkspel tussen Ajax en NEC. Toen scheidsrechter Jeroen Manschot na zes minuten blessuretijd affloot, gooide de NEC-trainer uit frustratie zijn waterflesje richting de dug-out.

Na afloop werd Schreuder enigszins cynisch gefeliciteerd met het punt. "Nou, ik ben eigenlijk niet echt blij. Ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en ik had liever drie punten gehad. Bij een paar standaardsituaties – kopballen van Ahmetcan Kaplan bijvoorbeeld – hadden we misschien wat meer geluk kunnen hebben", zei de trainer bij ESPN.

"In de eerste helft maakt hun keeper ook een goede redding. Volgens mij stapt Youri Regeer één keer goed terug. Al met al ben ik wel tevreden over wat ik heb gezien", aldus de NEC-coach. Waarom hij zo boos was? "Het ging meer om het moment vlak voor tijd, dat je denkt: zorg dat je geen counter tegen krijgt. Daar reageerde ik op. Maar als ik nu terugkijk, ben ik vooral trots op de ploeg. Op hoe we met elkaar bezig zijn en dat we bovenin blijven meedraaien."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim

Fitz-Jim over mogelijke nieuwe Ajax-trainer: "Spelen leuk voetbal"

0
Marco Bizot krijgt een rode kaart

Voormalig Ajax-doelman gaat viraal: "Zij zijn wild en onbesuisd"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties