VIDEO | Dies Janse op weg naar de bekerfinale om broer te steunen

Vanavond staat de bekerfinale tussen NEC en AZ op het programma. Ook Dies Janse lijkt aanwezig te zijn in de Kuip.

De voorkeur van de verdediger van Ajax is duidelijk: Janse werd zondag gespot in een shirt van NEC. Dat is niet gek: broer Rijk Janse is derde doelman bij de Nijmegenaren.

De bekerfinale tussen NEC en AZ begint om 18.00 uur in de Rotterdamse Kuip.