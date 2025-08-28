Het laatste Ajax Nieuws
VIDEO | 'Doelwit gearriveerd in Nederland: keuring bij Ajax volgt'
James McConnell Foto: © X (voorheen Twitter)
Volgens berichten op X is het doelwit van Ajax, James McConnell, aangekomen op Nederlandse bodem. Een video van een privéjet waarin hij zou zitten circuleert inmiddels op het platform.
Lucas Weening schrijft bij de video: "Dit zou ‘m moeten zijn! James McConnell is op Nederlandse bodem, denk ik. Op het gebied van vliegtuigspotten valt er nog veel te leren."
Het lijkt er inmiddels op dat de transfer een volgende fase ingaat. Mike Verweij meldt: "Update: James McConnell vrijdag medisch gekeurd bij Ajax."
Zet in op Ajax tegen FC Volendam!
Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."
Transferupdate: 'Ajacied breekt hand, maar transfer gaat door'
VIDEO | 'Doelwit gearriveerd in Nederland: keuring bij Ajax volgt'
Ko Itakura neemt opvallende maatregel: "Hij kookt daar voor me"
'Oud-Ajacied kan naar drie Spaanse clubs op het hoogste niveau'
'Ajax en NEC akkoord over Kaplan': "Hij krabt zich achter de oren"
Champions League-potindeling bekend: deze teams kan Ajax treffen
Johan Inan bekritiseert Ajax-beleid: "Vier tegendraadse keuzes"
Menno Pot bekritiseert Ajax-speler: "Dan heb je een probleem"
Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"
Meer nieuws
'NEC wil zich met twee talentvolle spelers van Ajax versterken'
'Eredivisionist staat in de startblokken om Ajacied te huren'
Ajax-fans vol lof: "Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste"
Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"
ESPN overweegt grote veranderingen bij wedstrijden in Eredivisie
"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"
Itakura lyrisch over Ajacied: "Het was een slimme zet van Ajax"
Vahle over 'irritant' PSV: "Ajax en Feyenoord kijken daar ook naar"
Voormalig Ajax-aanvaller Queensy Menig transfervrij op te pikken
'Villarreal wil liefst dertig miljoen euro betalen voor Ajax-flop'
Ouder nieuws
'FC Porto vindt Kenneth Taylor niet meer dan twintig miljoen waard'
Zwagerman ziet Ajax-strategie veranderen: "Doen veel concessies"
Weghorst eerste spits bij Oranje? "Je kan alles van hem vinden"
McConnell naar Ajax: "Ik denk dat ze hoopten op een grotere naam"
'Ajax krijgt Nederlandse concurrentie in strijd om Myron Boadu'
'Ajax lijkt streep te zetten door hereniging met Daley Blind'
'Ajax grijpt naast komst van talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar'
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Voormalig verdediger van Ajax mogelijk naar ploeg Erik ten Hag'
"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"
Video’s
Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."
Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"
Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"
"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"
"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"
Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"
Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"
0 reacties