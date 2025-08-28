VIDEO | 'Doelwit gearriveerd in Nederland: keuring bij Ajax volgt'

Volgens berichten op X is het doelwit van Ajax, James McConnell, aangekomen op Nederlandse bodem. Een video van een privéjet waarin hij zou zitten circuleert inmiddels op het platform.

Lucas Weening schrijft bij de video: "Dit zou ‘m moeten zijn! James McConnell is op Nederlandse bodem, denk ik. Op het gebied van vliegtuigspotten valt er nog veel te leren."

Het lijkt er inmiddels op dat de transfer een volgende fase ingaat. Mike Verweij meldt: "Update: James McConnell vrijdag medisch gekeurd bij Ajax."