VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan.."
Valentijn Driessen ziet dat Ajax "Dood en doodziek" is. In een video van De Telegraaf laat de journalist zijn licht schijnen over de situatie na de bizarre nederlaag tegen Excelsior.
De journalist van De Telegraaf ziet wel dat één iemand het probeert. "De enige van wie je een bevlieging mag verwachten is, en die probeert het wel, is Mika Godts. Maar die loopt zich heel vaak vast. Maakt wél de actie, maar vervolgens de verkeerde keuze. Ja, dan heb je er nog niks aan."
"Er is ook heel weinig leiding om die jongen aan te geven wat hij nu wel en niet moet doen. En ook vanuit de trainers, kunnen ze dat blijkbaar niet wijs maken. Wat op dat moment, na de actie, de beste keuze is om te maken. Ik denk toch dat uit deze spelersgroep meer te halen is dan 1-2 verliezen van Excelsior", aldus Driessen.
