VIDEO | Drive-in-show draait Ajax-lied bij stadion van Feyenoord
Stadion De Kuip van Feyenoord Foto: © Pro Shots
538-dj Tim Klijn ontving verontrustende berichten over de drive-in-show van Rick bij het Feyenoordstadion, zo was deze week te horen op de radio.
Het was 30 graden, het plein zat vol mensen, en Rick wilde de zomerse sfeer versterken met een nummer van Bob Marley. Hij koos echter precies dat nummer dat ook het clublied van Ajax is. Een gevalletje ‘moet kunnen’ of niet?
Hieronder de beelden:
FC Twente had oogje op Ajacied: "We zoeken nu een linkerspits"
Mike Verweij onthult acht bizarre Ajax-salarissen: "Een ravage"
Heitinga moet zich bewijzen: "Is hij bijzonder als coach of niet?"
Damian van der Vaart zelfkritisch: "Ga ik horen van mijn familie"
Koeman krijgt vraagt over Ajax - Telstar: "Ben je niet bang?"
PSV'er looft Ko Itakura: "Leuk, maar dat worden stevige duels"
'KNVB pakt 'thuisvoordeel' aan met nieuwe regel ballenjongens'
Tadic kiest voor lucratief avontuur na eerdere afgeketste transfer
Zoon Rafael van der Vaart maakt profdebuut in speciaal stadion
Ko Itakura naar Ajax: "Dat blijkt iets genuanceerder te liggen"
Jans reageert op transfersoap: "Hebben al een speler van Ajax"
Ajax krijgt goed nieuws: aanwinst kan zondag zijn debuut maken
Heitinga hakt knopen door en wijst nieuwe Ajax-aanvoerders aan
Cristian Willaert: "Hij verdient een salaris van 10 miljoen euro"
BREAKING | Ajax bevestigt transfer Itakura: "De eerste Japanner"
Ajax-café | Ko Itakura gespot in de Johan Cruijff Arena (foto)
Hiddink geeft tekst en uitleg: "Met behulp van een falend Ajax"
Ajax treurt: "Ze konden een kleine zeven miljoen euro krijgen"
VIDEO | Fenerbahçe-fans provoceren Feyenoord met Ajax-liedjes
Zwart wijst aan: "Dat is het grootste punt van zorg rond Jaros"
Ajacied gefileerd: "Hij moet van dat stempel van eeuwig talent af"
Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"
"Of hij zijn transfersom gaat waarmaken bij Ajax, is de vraag"
Halsema stuurt brief naar GAE-directeur: "Ajax wist er niks van"
'Ajax heeft de vaart erin': "Tekenmoment is vrijdag gepland"
Koeman geeft gezondheidsupdate: "Ze heeft chronisch borstkanker"
Nederlandse clubs boeken cruciale zeges in strijd coëfficiënten
Vink geeft advies: "Ajax moet daar echt nog een speler halen"
Hlynsson blikt terug op Ajax-tijd: "Heb nog steeds contact met ze"
Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"
"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"
Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"
Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"
'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'
Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"
Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"
