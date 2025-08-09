VIDEO | Drive-in-show draait Ajax-lied bij stadion van Feyenoord

538-dj Tim Klijn ontving verontrustende berichten over de drive-in-show van Rick bij het Feyenoordstadion, zo was deze week te horen op de radio.

Het was 30 graden, het plein zat vol mensen, en Rick wilde de zomerse sfeer versterken met een nummer van Bob Marley. Hij koos echter precies dat nummer dat ook het clublied van Ajax is. Een gevalletje ‘moet kunnen’ of niet?

Hieronder de beelden: