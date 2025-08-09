Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
VIDEO | Drive-in-show draait Ajax-lied bij stadion van Feyenoord

Arthur
bron: Radio 538
Stadion De Kuip van Feyenoord
Stadion De Kuip van Feyenoord Foto: © Pro Shots

538-dj Tim Klijn ontving verontrustende berichten over de drive-in-show van Rick bij het Feyenoordstadion, zo was deze week te horen op de radio.

Het was 30 graden, het plein zat vol mensen, en Rick wilde de zomerse sfeer versterken met een nummer van Bob Marley. Hij koos echter precies dat nummer dat ook het clublied van Ajax is. Een gevalletje ‘moet kunnen’ of niet?

Hieronder de beelden:

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

