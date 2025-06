VIDEO | Estavana Polman verslaat Van der Vaart op het strand

Tophandbalster Estavana Polman brengt haar vakantie door op het zonnige Mallorca en laat via Instagram zien hoezeer ze geniet van haar tijd met familie. Samen met haar partner en oud-Ajacied Rafael van der Vaart, zijn zoon Damian en haar eigen dochter Jesslynn deelt ze liefdevolle momenten vanaf het Spaanse eiland.

Op een van de beelden is te zien hoe Polman samen met haar dochtertje Jesslynn op een schommel zit, terwijl ze samen uitkijken over een prachtige zonsondergang. De sfeer is intiem en ontspannen. Niet alleen Polman deelt deze momenten: ook Rafael's broer Fernando en diens vrouw Mandy plaatsen op hun Instagram soortgelijke beelden vanuit hetzelfde hotel, met dezelfde zonsondergang op de achtergrond. Het gezelschap lijkt de vakantie dus gezamenlijk door te brengen.

Eerder doken er ook al beelden op van Polman die zich op het strand uitleeft in een potje twotouch met Rafael en Damian. Het drietal wist de bal opvallend lang in de lucht te houden. Polman toonde zich daarbij niet alleen als topatlete in het handbal, maar ook als een verdienstelijk voetbalster.