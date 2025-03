VIDEO | Fan provoceert PSV-supporters in Londen met Ajax-vlag

Een supporter haalde een vlag van Ajax tevoorschijn boven het uitvak en riep 'Ajax Amsterdam!'. De bezoekende supporters konden de actie niet waarderen en floten en riepen massaal terug. Dat valt te zien op beelden van Voetbal Ultras via Instagram.

PSV is overigens uitgeschakeld in de Champions League, nadat de ploeg van trainer Peter Bosz de heenwedstrijd in Eindhoven al met 1-7 (!) verloor. In de competitie staat PSV op een tweede plek met acht punten minder ten opzichte van Ajax.