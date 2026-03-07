VIDEO | 'Fans FC Groningen bekogelen Ajax-supporters met stenen'

Na afloop van de Eredivisiewedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (3-1) is zaterdagavond onrust ontstaan rondom het stadion. Volgens Voetbal Ultras werden bussen met Ajax-supporters bekogeld met stenen door een groep fans van de thuisclub.

De spanning ontstond op het moment dat de bussen met supporters uit Amsterdam arriveerden. Daarbij werden stenen richting de voertuigen gegooid. Enkele Ajax-fans stapten vervolgens uit de bussen om de confrontatie aan te gaan. De politie en de Mobiele Eenheid waren snel ter plaatse en grepen in om verdere escalatie te voorkomen.

Ook sportief gezien beleefde Ajax een lastige avond in Groningen. De ploeg van trainer Fred Grim verloor met 3-1 en bleef daarmee voor de derde Eredivisiewedstrijd op rij zonder overwinning.