VIDEO | Farioli krijgt boodschap van idool: "Uitnodigen bij Ajax"

Farioli onthulde eerder al dat Del Piero zijn idool was, dus regelde Ajax dat de Italiaan een mooie boodschap kreeg van zijn landgenoot. "Ik wil jou en je team veel succes wensen voor de laatste wedstrijden. En het belangrijkste: gefeliciteerd met je verjaardag", liet Del Piero weten. "Gefeliciteerd vriend. Veel liefde en een dikke knuffel."

De oefenmeester van Ajax ziet Del Piero graag een keer naar Amsterdam komen om bij Ajax te kijken. "Del Piero is niet alleen speciaal om hoe hij is als voetballer, maar ook als mens. Ik heb hem al een paar keer uitgenodigd om een training of wedstrijd te komen kijken. We moeten hem zeker uitnodigen", besluit Farioli.