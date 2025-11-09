AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
VIDEO | FC Utrecht-fysio imiteert Weghorst na afgekeurde goal

Amber
bron: ESPN
Wout Weghorst toont zijn spierballen
Wout Weghorst toont zijn spierballen Foto: © BSR Agency

Het juichen van Wout Weghorst heeft zondag tot een komisch moment geleid in de dug-out van FC Utrecht. Fysiotherapeut René Dannenburg besloot de spits van Ajax te imiteren nadat zijn doelpunt in De Galgenwaard werd afgekeurd.

Weghorst dacht Ajax in de eerste helft op voorsprong te schieten, toen hij doelman Vasilis Barkas in de korte hoek passeerde. De spits vierde zijn treffer uitbundig door zijn spierballen te tonen aan het publiek, maar zag even later hoe VAR Rob Dieperink de goal alsnog afkeurde vanwege een overtreding in de aanloop.

In de Utrechtse dug-out zorgde dat voor een uitbarsting van opluchting en een dosis humor. Fysiotherapeut Dannenburg vierde het moment door exact hetzelfde juichgebaar te maken als Weghorst, een scène die door ESPN werd vastgelegd en razendsnel werd gedeeld op sociale media.

Ajax ging uiteindelijk met 2-1 onderuit tegen FC Utrecht.

Wout Weghorst snapt niks van de arbitrage

Weghorst loopt leeg over arbitrage: "Ik vind dit echt bizar"

0
Wout Weghorst baalt

Geen schokeffect bij Ajax: ploeg van Grim onderuit tegen FC Utrecht

0
Wout Weghorst
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
