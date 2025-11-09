VIDEO | FC Utrecht-fysio imiteert Weghorst na afgekeurde goal

Het juichen van Wout Weghorst heeft zondag tot een komisch moment geleid in de dug-out van FC Utrecht. Fysiotherapeut René Dannenburg besloot de spits van Ajax te imiteren nadat zijn doelpunt in De Galgenwaard werd afgekeurd.

Weghorst dacht Ajax in de eerste helft op voorsprong te schieten, toen hij doelman Vasilis Barkas in de korte hoek passeerde. De spits vierde zijn treffer uitbundig door zijn spierballen te tonen aan het publiek, maar zag even later hoe VAR Rob Dieperink de goal alsnog afkeurde vanwege een overtreding in de aanloop.

In de Utrechtse dug-out zorgde dat voor een uitbarsting van opluchting en een dosis humor. Fysiotherapeut Dannenburg vierde het moment door exact hetzelfde juichgebaar te maken als Weghorst, een scène die door ESPN werd vastgelegd en razendsnel werd gedeeld op sociale media.

Ajax ging uiteindelijk met 2-1 onderuit tegen FC Utrecht.